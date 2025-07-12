Взрывы в Харькове: есть попадание по объекту критической инфраструктуры, двое раненых
Взрывы в Харькове раздавались утром 12 июля, начиная с 04:40. РФ атаковала город КАБами и ударными дронами.
Взрывы в Харькове сегодня: что известно о последствиях
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, оккупанты нанесли 10 ударов по Харькову — двумя управляемыми авиабомбами и восемью дронами.
По его словам, основной удар пришелся на уже несколько лет не работающее предприятие.
— Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий. Также известно о попадании одного из Шахедов по объекту критической инфраструктуры, — уточнил он.
Кроме того, в Киевском районе в нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждены несколько авто, городские электрические сети.
Руководитель ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате взрывов в Харькове пострадали два человека — мужчины 55 и 33 лет, которые госпитализированы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 235-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.