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2 мин.

Взрывы в Харькове: есть попадание по объекту критической инфраструктуры, двое раненых

Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.
Фото: Факти ICTV

Взрывы в Харькове раздавались утром 12 июля, начиная с 04:40. РФ атаковала город КАБами и ударными дронами.

Взрывы в Харькове сегодня: что известно о последствиях

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, оккупанты нанесли 10 ударов по Харькову — двумя управляемыми авиабомбами и восемью дронами.

По его словам, основной удар пришелся на уже несколько лет не работающее предприятие.

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— Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий. Также известно о попадании одного из Шахедов по объекту критической инфраструктуры, — уточнил он.

Кроме того, в Киевском районе в нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждены несколько авто, городские электрические сети.

Руководитель ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате взрывов в Харькове пострадали два человека — мужчины 55 и 33 лет, которые госпитализированы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 235-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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