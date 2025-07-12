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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Харкові: є влучання по обʼєкту критичної інфраструктури, двоє поранених

Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.
Фото: Факти ICTV

Вибухи у Харкові лунали вранці 12 липня, починаючи з 04:40. РФ атакувала місто КАБами та ударними дронами.

Вибухи у Харкові сьогодні: що відомо про наслідки

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, окупанти завдали 10 ударів по Харкову – двома керованими авіабомбами та вісьмома дронами.

За його словами, основний удар прийшовся на вже кілька років не працююче підприємство.

Зараз дивляться

– Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель. Також відомо про влучання одного з Шахедів по обʼєкту критичної інфраструктури, – уточнив він.

Крім того, у Київському районі у кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі.

Керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок вибухів у Харкові постраждали двоє людей – чоловіки 55 та 33 років, яких госпіталізовано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 235-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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