РФ атаковала Украину 60 дронами: сколько целей уничтожила ПВО

Во время атаки российские оккупанты обстреляли Украину 60 дронами.

Атака на Украину: что известно

Атака на Украину началась с 14:00 12 июля и продолжилась после полуночи 13 июля.

За это время россияне применили 60 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов из районов Курска и Миллерово (до 40 из них были Шахеды).

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В течение дня враг атаковал ударными БпЛА тыловые регионы, применив более 20 Шахедов. Ночью под ударами были прифронтовые территории Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 09:00 сбили 20 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Востоке, Западе и в Центре страны.

20 дронов-имитаторов локационно потеряны/приглушены средствами РЭБ.

Зафиксировано попадание 20 БпЛА в пяти локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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