РФ атакувала Україну 60 дронами: скільки цілей знищила ППО

Під час атаки російські окупанти обстріляли Україну 60 дронами.

Атака на Україну: що відомо

Атака на Україну почалася з 14:00 12 липня та продовжилася після опівночі 13 липня.

За цей час росіяни застосували 60 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів різних типів із районів Курська та Міллерово (до 40 з них – це Шахеди).

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Упродовж дня ворог атакував ударними БпЛА тилові регіони, застосувавши понад 20 Шахедів, уночі під ударами були прифронтові території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 09:00 збили 20 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Сході, Заході та в Центрі країни.

20 дронів-імітаторів локаційно втрачені/приглушені засобами РЕБ.

Зафіксовано влучання 20 БпЛА у п’яти локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 236-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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