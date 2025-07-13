Виктория Яснопольская, журналист
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Взрывы в Самаре: дроны РФ повредили инфраструктуру
Инфраструктура подверглась разрушениям во время взрывов в Самаре сегодня, 13 июля.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Взрывы в Самаре сегодня, 13 июля: что известно
Взрывы в Самаре сегодня, 13 июля, прогремели в 11.15.
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Вскоре глава ОВА сообщил, что город российские оккупанты атаковали беспилотниками.
После взрывов в Самаре повреждена инфраструктура.
Детали местные власти еще выясняют.
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