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Виктория Яснопольская, журналист
1 мин.

Взрывы в Самаре: дроны РФ повредили инфраструктуру

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Инфраструктура подверглась разрушениям во время взрывов в Самаре сегодня, 13 июля.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Взрывы в Самаре сегодня, 13 июля: что известно

Взрывы в Самаре сегодня, 13 июля, прогремели в 11.15.

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Вскоре глава ОВА сообщил, что город российские оккупанты атаковали беспилотниками.

После взрывов в Самаре повреждена инфраструктура.

Детали местные власти еще выясняют.

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Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

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