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Вікторія Яснопольська, журналістка
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Вибухи в Самарі: дрони РФ пошкодили інфраструктуру

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Інфраструктура зазнала руйнувань під час вибухів у Самарі сьогодні, 13 липня.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи в Самарі сьогодні, 13 липня: що відомо

Вибухи в Самарі сьогодні, 13 липня, пролунали об 11:15.

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Невдовзі очільник ОВА повідомив, що місто російські окупанти атакували безпілотниками.

Після вибухів у Самарі пошкоджена інфраструктура.

Деталі місцева влада ще з’ясовує.

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