Вікторія Яснопольська, журналістка
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Вибухи в Самарі: дрони РФ пошкодили інфраструктуру
Інфраструктура зазнала руйнувань під час вибухів у Самарі сьогодні, 13 липня.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Вибухи в Самарі сьогодні, 13 липня: що відомо
Вибухи в Самарі сьогодні, 13 липня, пролунали об 11:15.
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Невдовзі очільник ОВА повідомив, що місто російські окупанти атакували безпілотниками.
Після вибухів у Самарі пошкоджена інфраструктура.
Деталі місцева влада ще з’ясовує.
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