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Тело нашли утром: в Журавлевском гидропарке Харькова утонул мальчик

ДСНС Харків
Фото: ГСЧС

В Журавлевском гидропарке Харькова утонул восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия в Журавлевском гидропарке Харькова: что известно

Трагедия в Журавлевском гидропарке Харькова, отмечают в ГСЧС, произошла накануне.

Как только восьмилетний мальчик исчез под водой, на поиски сразу отправились водолазы. Однако тело нашли и подняли на поверхность только сегодня утром.

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К сожалению, это не единственный смертельный случай на воде. Только за прошедшие сутки в Украине умерло семь взрослых и один ребенок, который утонул в пруду Обухова в Киевской области.

Смертельные случаи также зафиксированы в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях. Только в Полтавской области удалось спасти одного человека.

В целом, по официальным данным, с начала года на водоемах Украины погибло уже 40 детей.

— Уважаемые родители! Помните: всего несколько секунд невнимательности могут стоить ребенку жизни, — говорится в сообщении ГСЧС.

Специалисты призывают соблюдать простые правила безопасности, никогда не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им купаться в неприспособленных или запрещенных местах.

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Источник: ГСЧС

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