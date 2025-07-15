Тіло знайшли вранці: у Журавлівському гідропарку Харкова потонув хлопчик

У Журавлівському гідропарку Харкова потонув восьмирічний хлопчик. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Трагедія в Журавлівському гідропарку Харкова: що відомо

Трагедія в Журавлівському гідропарку Харкова, зазначають у ДСНС, сталася напередодні.

Щойно восьмирічний хлопчик зник під водою, на пошуки відразу вирушили водолази. Однак тіло знайшли і підняли на поверхню лише сьогодні вранці.

Зараз дивляться

На жаль, це не єдиний смертельний випадок на воді. Лише минулої доби в Україні померло сім дорослих і одна дитина, яка потонула у ставку Обухова на Київщині.

Смертельні випадки також зафіксовані у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Тільки на Полтавщині вдалося врятувати одну людину.

Загалом, за офіційними даними, від початку року на водоймах України загинуло вже 40 дітей.

– Шановні батьки! Пам’ятайте: лише кілька секунд неуважності можуть коштувати дитині життя, – йдеться в повідомленні ДСНС.

Фахівці закликають дотримуватися простих правил безпеки, ніколи не залишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм купатися у непристосованих або заборонених місцях. Читайте також У Дніпрі чоловік потонув у кар’єрі: підлітки знімали на відео, але не допомогли

Джерело : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.