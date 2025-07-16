Растрата более 22 млн грн в винницком предприятии Укрзализныци: кто получил подозрения

В Винницком филиале одного из предприятий АО Укрзализныця разоблачена схема незаконного завладения бюджетными средствами, выделенными на оплату труда работников.

Отмывание средств на Укрзализныце в Виннице

Прокуратура сообщила о вручении подозрений четырем фигурантам дела.

По данным следствия, директор филиала, его двое заместителей и главный бухгалтер организовали механизм растраты средств, который действовал с марта 2022 года.

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Они систематически вносили в бухгалтерские документы ложную информацию о начислении работникам управленческого аппарата дополнительных выплат по бригадному подряду, несмотря на ограничения таких выплат в период действия военного положения.

Доплаты назначались работникам, которые не были привлечены к критически важным процессам движения поездов, безопасности или непрерывной работы компании.

Всего за более чем два года действия схемы начислено незаконных доплат на более 22 млн гривен, часть из которых оказалась в карманах самих организаторов.

Наказание для подозреваемых

В ходе следственных действий правоохранители провели санкционированные обыски, изъяли финансовую документацию, технику, а также денежные средства.

На имущество директора и главного бухгалтера наложен арест, включая недвижимость, транспорт и землю.

Уголовное производство открыто по статьям о растрате в особо крупных размерах организованной группой и служебном подлоге (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ).

Трое подозреваемых уже находятся под стражей с правом внесения залога, в отношении четвертого продолжается рассмотрение меры пресечения.

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