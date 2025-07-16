Розтрата понад 22 млн грн у вінницькому підприємстві Укрзалізниці: хто отримав підозри

У Вінницькій філії одного з підприємств АТ Укрзалізниця викрито схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на оплату праці працівників.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Відмивання коштів на Укрзалізниці у Вінниці

Прокуратура повідомила про вручення підозр чотирьом фігурантам справи.

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За даними слідства, директор філії, його двоє заступників і головний бухгалтер організували механізм розтрати коштів, який діяв з березня 2022 року.

Вони систематично вносили до бухгалтерських документів неправдиву інформацію про нарахування працівникам управлінського апарату додаткових виплат за бригадним підрядом, попри обмеження таких виплат у період дії воєнного стану.

Доплати призначалися працівникам, які не були залучені до критично важливих процесів руху поїздів, безпеки або безперервної роботи компанії.

Загалом за понад два роки дії схеми нараховано незаконних доплат на понад 22 млн гривень, частина з яких опинилась у кишенях самих організаторів.

Покарання для підозрююваних

У ході слідчих дій правоохоронці провели санкціоновані обшуки, вилучили фінансову документацію, техніку, а також грошові кошти.

На майно директора та головного бухгалтера накладено арешт, включно з нерухомістю, транспортом і землею.

Кримінальне провадження відкрито за статтями про розтрату в особливо великих розмірах організованою групою та службове підроблення (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Троє підозрюваних вже перебувають під вартою з правом внесення застави, щодо четвертого триває розгляд запобіжного заходу.

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