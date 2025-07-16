В ресторане Китайский привет во Львове отравились десятки людей, среди них – дети

Китайский привет во Львове во вторник, 16 июля, попал в эпицентр скандала из-за массового отравления людей.

Как сообщает полиция Львовской области, после того, как в социальных сетях была обнаружена публикация о массовом отравлении, которая произошла в одном из заведений общественного питания на улице Вороного, было открыто уголовное производство.

Ресторан Кацурина во Львове: что известно об отравлении 43 человек

По состоянию на 22:00 в больницы обратились уже 43 пострадавших с симптомами пищевого отравления. Среди них — трое детей.

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По данному факту следователи Львовского районного управления полиции №1 начали уголовное производство под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры.

Квалификация — часть 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция этой статьи предусматривает несколько видов наказания: от штрафа в размере от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан — до ареста сроком до шести месяцев, ограничения свободы или лишения свободы на срок до трех лет.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. В рамках досудебного расследования назначены соответствующие экспертизы.

Утром 16 июля сообщалось, что в своем ресторане Китайский привет во Львове отравился ресторатор Михаил Кацурин. Он сообщил о как минимум 11 случаях отравления среди посетителей, которые приходили в ресторан в первые дни после его открытия — 14 и 15 июля.

Кацурин отметил, что временно закрыл ресторан, чтобы выяснить все обстоятельства, и готовится к госпитализации в инфекционное отделение.

Фото: Национальная полиция Львовской области

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