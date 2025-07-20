Взрывы в Херсоне 20 июля: горел жилой дом, есть раненые
Взрывы в Херсоне сегодня утром раздавались во время воздушной тревоги. Враг атаковал город и область ударными беспилотниками. Двое
Взрывы в Херсоне сегодня: какие последствия
Как сообщают в ГСЧС, два человека ранены из-за попадания вражеского БпЛА сегодня утром по жилому сектору в пригороде Херсона.
Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.
Из-за атаки загорелся частный жилой дом и два автомобиля. Спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, в результате атаки беспилотниками по Сумской области погибла 78-летняя женщина.
Также сгорели три жилых дома, а также несколько хозяйственных построек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.