Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Старшая дочь Поляковой вышла замуж: кто стал избранником
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Как принимали Декларацию о государственном суверенитете Украины
Мы рекомендуем
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Херсоне 20 июля: горел жилой дом, есть раненые

Взрывы в Херсоне сегодня, 20 июля 2025 года: что известно
Фото: ГСЧС

Взрывы в Херсоне сегодня утром раздавались во время воздушной тревоги. Враг атаковал город и область ударными беспилотниками. Двое

Взрывы в Херсоне сегодня: какие последствия

Как сообщают в ГСЧС, два человека ранены из-за попадания вражеского БпЛА сегодня утром по жилому сектору в пригороде Херсона.

Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.

Сейчас смотрят

Из-за атаки загорелся частный жилой дом и два автомобиля. Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, в результате атаки беспилотниками по Сумской области погибла 78-летняя женщина.

Также сгорели три жилых дома, а также несколько хозяйственных построек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрывы в Чугуевской громаде: повреждены админздание и частные дома
обстріл чугуївська громада

Связанные темы:

Война в УкраинеВзрывХерсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь