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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Херсоні 20 липня: горів житловий будинок, є поранені

Вибухи у Херсоні сьогодні, 20 липня 2025 року: що відомо
Фото: ДСНС

Вибухи у Херсоні сьогодні зранку лунали під час повітряної тривоги. Ворог атакував місто та область ударними безпілотниками.

Вибухи у Херсоні сьогодні: які наслідки

Як повідомляють у ДСНС, двох людей поранено через влучання ворожого БпЛА сьогодні зранку по житловому сектору в передмісті Херсона.

Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу в лікарні.

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Через атаку загорівся приватний житловий будинок та два автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотниками по Сумській області загинула 78-річна жінка. 

Також згоріли три житлові будинки, а також кілька господарських споруд.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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