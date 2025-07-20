Вибухи у Херсоні 20 липня: горів житловий будинок, є поранені
Вибухи у Херсоні сьогодні зранку лунали під час повітряної тривоги. Ворог атакував місто та область ударними безпілотниками.
Вибухи у Херсоні сьогодні: які наслідки
Як повідомляють у ДСНС, двох людей поранено через влучання ворожого БпЛА сьогодні зранку по житловому сектору в передмісті Херсона.
Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу в лікарні.
Через атаку загорівся приватний житловий будинок та два автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу.
Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотниками по Сумській області загинула 78-річна жінка.
Також згоріли три житлові будинки, а також кілька господарських споруд.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.