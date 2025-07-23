Российские дроны повредили инфраструктуру Укрзализныци в двух областях
Ночью 23 июля в результате атаки дронами повреждены объекты энергетической инфраструктуры Укрзализныци в Сумской и Полтавской областях.
Удар по инфраструктуре Укрзализныци
— Этой ночью энергетическая инфраструктура Укрзализныци подверглась целенаправленной атаке вражеских ударных дронов, — говорится в сообщении.
На данный момент энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, а на отдельных — продолжаются ремонтные работы.
В результате атаки, к счастью, никто не пострадал.
Движение поездов осуществляется по графику.
Во время ночной атаки на Украину 23 июля оккупанты запустили 71 ударный БпЛА типа Shahed и дрон-имитатор различных типов. Основное направление удара — это Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.
Силами ПВО сбито или подавлено 27 вражеских беспилотников, еще 18 БпЛА локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.