Российские дроны повредили инфраструктуру Укрзализныци в двух областях

Ночью 23 июля в результате атаки дронами повреждены объекты энергетической инфраструктуры Укрзализныци в Сумской и Полтавской областях.

Удар по инфраструктуре Укрзализныци

— Этой ночью энергетическая инфраструктура Укрзализныци подверглась целенаправленной атаке вражеских ударных дронов, — говорится в сообщении.

На данный момент энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, а на отдельных — продолжаются ремонтные работы.

В результате атаки, к счастью, никто не пострадал.

Сейчас смотрят

Движение поездов осуществляется по графику.

Во время ночной атаки на Украину 23 июля оккупанты запустили 71 ударный БпЛА типа Shahed и дрон-имитатор различных типов. Основное направление удара — это Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

Силами ПВО сбито или подавлено 27 вражеских беспилотников, еще 18 БпЛА локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Укрзализныця

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.