РФ атаковала четыре области Украины 71 дроном – Воздушные силы

В ночь на 23 июля РФ атаковала Украину 71 ударным БпЛА типа Shahed и дроном-имитатором различных типов.

Последствия ночной атаки 23 июля

Оккупанты запускали дроны в течение ночи с направлений Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Основное направление удара — это Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

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В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 09:00 подтвердили сбивание или подавление противовоздушной обороной 27 вражеских дронов на Севере, Востоке и в Центре страны.

Еще 18 БпЛА локационно потеряны/подавлены РЭБ.

К сожалению, зафиксировано попадание 26 дронов в 14 локациях и падение обломков сбитых целей на пяти.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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