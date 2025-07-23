Російські дрони пошкодили інфраструктуру Укрзалізниці у двох областях
Вночі 23 липня внаслідок атаки дронами пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури Укрзалізниці у Сумській та Полтавській областях.
Удар по інфраструктурі Укрзалізниці
— Цієї ночі енергетична інфраструктура Укрзалізниці зазнала цілеспрямованої атаки ворожих ударних дронів, — мовиться у повідомленні.
Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості ділянок, а на окремих — тривають ремонтні роботи.
Внаслідок атаки, на щастя, ніхто не постраждав.
Рух поїздів здійснюється за графіком.
Під час нічної атаки на Україну 23 липня окупанти запустили 71 ударний БпЛА типу Shahed і дрон-імітатор різних типів. Основний напрямок удару – це Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Черкаська області.
Силами ППО збито або приглушено 27 ворожих безпілотників, ще 18 БпЛА локаційно втрачені/приглушені РЕБ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 246-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.