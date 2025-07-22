Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Терміново
Терміново
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Кривому Розі: місто масовано атакують дрони

Атака на Кривий Ріг 5 березня 2025
Фото: ДСНС

Потужні вибухи у Кривому Розі прогриміли у ніч на середу, 23 липня, коли місто намагалися атакувати ударні дрони Shahed.

Вибухи у Кривому Розі 23 липня – які наслідки

Про те, що в Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомили українські журналісти.

Згодом очільник Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко підтвердив інформацію про те, що в місті гучно.

Зараз дивляться

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про масований наліт ударних безпілотників Shahed.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ закликали жителів Кривого Рогу перейти в укриття через те, що фіксувалися ворожі БпЛА із Заходу.

Кривий Ріг на карті

Кривий Ріг на карті. Фото: Google Maps

Кривий Ріг уже не вперше потерпає від російських ударів безпілотниками типу Shahed та інших.

Зокрема, у ніч на 17 липня Кривому Розі через атаку БпЛА постраждала 43-річна жінка, пошкоджені адміністративні будівлі, музей, магазин і приватна оселя, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 246-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Серія вибухів у Сумах: у деяких районах зникло світло
Атака на Суми 14 лютого

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухДніпропетровська областьКривий Ріг
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь