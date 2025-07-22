Вибухи у Кривому Розі: місто масовано атакують дрони

Потужні вибухи у Кривому Розі прогриміли у ніч на середу, 23 липня, коли місто намагалися атакувати ударні дрони Shahed.

Вибухи у Кривому Розі 23 липня – які наслідки

Про те, що в Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомили українські журналісти.

Згодом очільник Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко підтвердив інформацію про те, що в місті гучно.

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Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про масований наліт ударних безпілотників Shahed.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ закликали жителів Кривого Рогу перейти в укриття через те, що фіксувалися ворожі БпЛА із Заходу.

Кривий Ріг уже не вперше потерпає від російських ударів безпілотниками типу Shahed та інших.

Зокрема, у ніч на 17 липня Кривому Розі через атаку БпЛА постраждала 43-річна жінка, пошкоджені адміністративні будівлі, музей, магазин і приватна оселя, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 246-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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