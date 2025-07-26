Российские ракеты уничтожили ТЦ Эпицентр в Каменском

Во время ночной атаки на Днепропетровщину российские ракеты уничтожили торговый центр Эпицентр в Каменском.

Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.

Российские ракеты полностью уничтожили здание Эпицентра

В результате атаки здание площадью более 11 тысяч квадратных метров было полностью уничтожено.

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— ТЦ площадью более 11 тыс. м² было полностью уничтожено. Это очередная ужасная потеря для нашей компании и еще один удар по гражданской инфраструктуре Украины, — заявили в компании.

По словам представителей Эпицентра, во время обстрела ни один из работников не пострадал.

Компания уже заявила, что планирует обязательно возобновить работу торгового центра в Каменском после завершения боевых действий.

В компании также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения уже полностью уничтожено семь объектов сети в разных городах Украины — Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне.

Общая площадь разрушенных объектов превышает 125 тыс. м².

Кроме того, еще два ТЦ остановили работу из-за повреждений и близости к линии фронта, а торговый центр в Мелитополе находится в оккупации.

Несмотря на потери, Эпицентр отмечает, что готов и в дальнейшем восстанавливать свое присутствие в освобожденных регионах.

Напомним, что в ночь на 26 июля российская армия Украины 235-ю воздушными целями.

Среди них: 208 ударных БпЛА и 27 ракет различных видов.

Украинская ПВО уничтожила 200 целей противника.

Фото: Эпицентр

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