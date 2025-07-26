Российские ракеты уничтожили ТЦ Эпицентр в Каменском
Во время ночной атаки на Днепропетровщину российские ракеты уничтожили торговый центр Эпицентр в Каменском.
Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.
Российские ракеты полностью уничтожили здание Эпицентра
В результате атаки здание площадью более 11 тысяч квадратных метров было полностью уничтожено.
— ТЦ площадью более 11 тыс. м² было полностью уничтожено. Это очередная ужасная потеря для нашей компании и еще один удар по гражданской инфраструктуре Украины, — заявили в компании.
По словам представителей Эпицентра, во время обстрела ни один из работников не пострадал.
Компания уже заявила, что планирует обязательно возобновить работу торгового центра в Каменском после завершения боевых действий.
В компании также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения уже полностью уничтожено семь объектов сети в разных городах Украины — Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне.
Общая площадь разрушенных объектов превышает 125 тыс. м².
Кроме того, еще два ТЦ остановили работу из-за повреждений и близости к линии фронта, а торговый центр в Мелитополе находится в оккупации.
Несмотря на потери, Эпицентр отмечает, что готов и в дальнейшем восстанавливать свое присутствие в освобожденных регионах.
Напомним, что в ночь на 26 июля российская армия Украины 235-ю воздушными целями.
Среди них: 208 ударных БпЛА и 27 ракет различных видов.
Украинская ПВО уничтожила 200 целей противника.
Фото: Эпицентр