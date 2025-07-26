Російські ракети знищили ТЦ Епіцентр у Кам’янському

Під час нічної атаки на Дніпропетровщину російські ракети знищили торговельний центр Епіцентр у Кам’янському.

Про це йдеться у заяві компанії у Facebook.

Російські ракети повністю знищили будівлю Епіцентру

Унаслідок атаки будівля площею понад 11 тисяч квадратних метрів була повністю знищена.

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— ТЦ площею понад 11 тис. м² було повністю знищено. Це чергова жахлива втрата для нашої компанії та ще один удар по цивільній інфраструктурі України, — заявили в компанії.

За словами представників Епіцентру, під час обстрілу жоден із працівників не постраждав.

Компанія вже заявила, що планує обов’язково відновити роботу торгового центру у Кам’янському після завершення бойових дій.

У компанії також нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення вже повністю знищено сім об’єктів мережі в різних містах України — Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні.

Загальна площа зруйнованих об’єктів перевищує 125 тис. м².

Крім того, ще два ТЦ зупинили роботу через пошкодження та наближеність до лінії фронту, а торговий центр у Мелітополі перебуває в окупації.

Попри втрати, Епіцентр наголошує, що готовий і надалі відновлювати свою присутність у звільнених регіонах.

Нагадаємо, що у ніч на 26 липня російська армія Україну 235-ма повітряними цілями.

Серед них: 208 ударних БпЛА та 27 ракет різних видів.

Українська ППО знищила 200 цілей противника.

Фото: Епіцентр

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