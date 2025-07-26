Вибухи під Києвом: ЗСУ попередили про рух ракет, працює ППО
Потужні вибухи у Київській області прогриміли вдень у суботу, 26 липня, коли оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Вибухи у Київській області 26 липня – які наслідки
Вибухи на Київщині пролунали близько 12:16, невдовзі після оголошення повітряної тривоги.
На Київщині було зафіксовано рух ворожих ракет, повідомила обласна військова адміністрація.
– У регіоні працюють сили ППО, – йдеться у повідомленні Київської ОВА.
Спочатку Повітряні сили ЗСУ зафіксували швидкісну ціль на Чернігівщині, а згодом повідомили про рух ракети на Київщину.
Крім цього, пролунали вибухи у Сумах внаслідок російської атаки, після чого виникли перебої з електропостачанням.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.