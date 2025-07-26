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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи під Києвом: ЗСУ попередили про рух ракет, працює ППО

ППО, ракета, вибух
Фото: Факти ICTV

Потужні вибухи у Київській області прогриміли вдень у суботу, 26 липня, коли оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Вибухи у Київській області 26 липня – які наслідки

Вибухи на Київщині пролунали близько 12:16, невдовзі після оголошення повітряної тривоги.

На Київщині було зафіксовано рух ворожих ракет, повідомила обласна військова адміністрація.

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– У регіоні працюють сили ППО, – йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Спочатку Повітряні сили ЗСУ зафіксували швидкісну ціль на Чернігівщині, а згодом повідомили про рух ракети на Київщину.

Київська область на карті

Київська область на карті. Фото: Google Maps

Крім цього, пролунали вибухи у Сумах внаслідок російської атаки, після чого виникли перебої з електропостачанням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в УкраїніВибухКиївська областьРакетні удари Росії
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