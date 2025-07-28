Взрывы в Кропивницком: город атаковали вражеские дроны

Взрывы в Кропивницком прогремели во время дронной атаки на город.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Взрывы в Кропивницком 28 июля: что известно

О взрывах в Кропивницком стало известно около 05:00 25 июля.

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— Прошу соблюдать информационную тишину!, — написал Райкович.

В настоящее время последствия взрывов в Кропивницком сегодня уточняются.

Все оперативные службы работают на месте событий.

Есть ли пострадавшие в результате дронной атаки на Кропивницкий, неизвестно.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 251-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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