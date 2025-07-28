Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Вибухи в Кропивницькому: місто атакували ворожі дрони
Вибухи в Кропивницькому пролунали під час дронової атаки на місто.
Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
Вибухи в Кропивницькому 28 липня: що відомо
Про вибухи в Кропивницькому стало відомо близько 05:00 25 липня.
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— Прошу зберігати інформаційну тишу!, – написав Райкович.
Наразі наслідки вибухів у Кропивницькому сьогодні уточнюються.
Всі оперативні служби працюють на місці подій.
Чи є постраждалі унаслідок дронової атаки на Кропивницький невідомо.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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