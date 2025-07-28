Вибухи в Кропивницькому: місто атакували ворожі дрони

Вибухи в Кропивницькому пролунали під час дронової атаки на місто.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Вибухи в Кропивницькому 28 липня: що відомо

Про вибухи в Кропивницькому стало відомо близько 05:00 25 липня.

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— Прошу зберігати інформаційну тишу!, – написав Райкович.

Наразі наслідки вибухів у Кропивницькому сьогодні уточнюються.

Всі оперативні служби працюють на місці подій.

Чи є постраждалі унаслідок дронової атаки на Кропивницький невідомо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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