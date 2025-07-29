РФ готовила убийство командира Волков Да Винчи Сергея Филимонова — СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство командира 108 отдельного батальона ВСУ Волки Да Винчи Сергея Филимонова. По материалам дела, покушение на него готовила ФСБ.

Покушение на Сергея Филимонова: что известно

Для совершения преступления российская спецслужба завербовала жителя Днепропетровской области под видом работы на СБУ.

— Агентурные операции “под чужим флагом” — довольно новая тактика для российской спецслужбы. Во время вербовочных бесед представители ФСБ выдают себя за сотрудников Службы безопасности и ставят задачи агентам якобы в интересах Украины, — говорится в сообщении.

Именно так был завербован участник АТО из Каменского, который был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, работающего на РФ, а не украинского военного командира.

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Как установило следствие, мужчине в одной из соцсетей позвонила представительница российской спецслужбы, которая выдала себя за сотрудницу СБУ.

В процессе разговора она сообщила, что интернет-магазин, где фигурант ранее заказывал медицинские препараты, якобы финансирует войска РФ. Эту вымышленную информацию она использовала для обвинения украинца в госизмене и сообщила о якобы открытом против него уголовном деле.

С целью усиления психологического давления представители ФСБ прислали мужчине поддельную повестку о вызове на допрос в СБУ.

После этого ему предложили якобы сотрудничество со Службой в обмен на закрытие уголовного дела. Для этого фигуранту прислали анкету о приеме в СБУ и дали указание прибыть в Киев.

— Кураторы от ФСБ манипулировали патриотическими убеждениями украинца, который искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом, — отмечают в СБУ.

В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов — даже ценой собственной жизни.

По прибытии в Киев завербованному поставили задачу: арендовать квартиру в жилом комплексе, где, по версии ФСБ, проживал украинский военный командир, которого планировали ликвидировать, и начать слежку за автомобилем Сергея Филимонова.

При этом сотрудник ФСБ представил украинского военного как предателя, который якобы наносит удары по Киеву. После одного из массированных ракетных ударов по столице куратор убеждал фигуранта, что ответственность за это несет Филимонов, за которым он следит.

Завербованный регулярно присылал куратору фотоотчеты о визуальном наблюдении: фотографии из двора дома и описание перемещений военного.

Впоследствии куратор из ФСБ передал фигуранту координаты тайника на окраине Киева, где было спрятано автоматическое оружие. После получения автомата Калашникова мужчина продолжил слежку, а впоследствии получил указание ликвидировать украинского воина.

Оперативники СБУ задержали завербованного, когда он выходил на улицу с заряженным оружием.

Во время обыска у него изъят мобильный телефон, с которого фигурант переписывался с куратором из ФСБ.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора задержанному сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение оружия и боеприпасов.

В СБУ особо подчеркнули, что представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают совершать противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

Источник : СБУ

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