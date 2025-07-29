РФ готувала вбивство командира Вовків Да Вінчі Сергія Філімонова – СБУ

Служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира 108 окремого батальйону ЗСУ Вовки Да Вінчі Сергія Філімонова. За матеріалами справи, замах на нього готувала ФСБ.

Замах на Сергія Філімонова: що відомо

Для скоєння злочину російська спецслужба завербувала мешканця Дніпропетровської області під виглядом роботи на СБУ.

– Агентурні операції “під чужим прапором” – досить нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і ставлять завдання агентам нібито в інтересах України, – йдеться в повідомленні.

Саме так був завербований учасник АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ повинен знешкодити коригувальника, який працює на РФ, а не українського військового командира.

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Як встановило слідство, чоловікові в одній із соцмереж зателефонувала представниця російської спецслужби, яка видала себе за співробітницю СБУ.

У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує війська РФ. Цю вигадану інформацію вона використовувала для звинувачення українця в державній зраді і повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу.

З метою посилення психологічного тиску представники ФСБ надіслали чоловікові підроблену повістку про виклик на допит в СБУ.

Після цього йому запропонували нібито співпрацю зі Службою в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали вказівку прибути до Києва.

– Куратори від ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом, – зазначають в СБУ.

У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів – навіть ціною власного життя.

Після прибуття до Києва завербованому поставили завдання: орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати, і почати стеження за автомобілем Сергія Філімонова.

При цьому співробітник ФСБ представив українського військового як зрадника, який нібито завдає ударів по Києву. Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе Філімонов, за яким він стежить.

Завербований регулярно надсилав куратору фотозвіти про візуальне спостереження: фотографії з двору будинку та опис переміщень військового.

Згодом куратор з ФСБ передав фігуранту координати схованки на околиці Києва, де було заховано автоматичну зброю. Після отримання автомата Калашникова чоловік продовжив стеження, а згодом отримав вказівку ліквідувати українського воїна.

Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю із зарядженою зброєю.

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором з ФСБ.

Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора затриманому повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

В СБУ особливо підкреслили, що представники Служби безпеки не наймають людей по телефону, не пропонують вчиняти протиправні дії і не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє виключно в рамках чинного законодавства України.

Джерело : СБУ

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