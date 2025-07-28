КГБ Беларуси хотело получить данные об обороне северной границы Украины — СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала агента белорусского КГБ, который шпионил за украинскими войсками на северной границе Украины.

Задержан агент КГБ Беларуси: что известно

Как установило расследование, фигурантом оказался 24-летний местный безработный, который искал легких заработков в Telegram-каналах.

— На средства, полученные от белорусских спецслужб, агент согласился выполнять их задания. Среди основных – слежка за локациями блокпостов и укрепрайонов Сил обороны на северной границе Украины, — говорится в сообщении.

Также по заказу КГБ фигурант пытался обнаружить военные эшелоны, которые движутся по местным путям или находятся на транзитных станциях Укрзализныци.

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Чтобы собрать разведданные, агент обходил местность, где фиксировал фортификационные сооружения Сил обороны и отмечал их геолокации на гугл-картах.

При обыске в доме задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для контактов с белорусским спецслужбистом. Его личность уже установлена контрразведкой СБУ.

Во время спецоперации были дополнительно обезопасены пункты базирования и логистические маршруты украинских защитников.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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