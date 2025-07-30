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Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

ДТП в Словении: пятеро погибших, из них четверо — гражданки Украины

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Фото: Pixabay

В Словении произошло ДТП с участием микроавтобуса в 100 километрах к северу от Любляны. Погибли пятеро пассажиров, из которых четверо — гражданки Украины.

Об этом в среду, 30 июля, сообщил словенский портал Delo.si.

ДТП в Словении: погибли четверо украинок

Отмечается, что авария произошла около 10:30 утра на автостраде вблизи съезда Словенске Конице в направлении Любляны.

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 — Сначала полицейское управление Целье сообщило о четырех погибших и двух пострадавших, но позже Главное полицейское управление уточнило, что пятый человек, участвовавший в дорожно-транспортном происшествии, погиб. Все они являются иностранными гражданами, — сообщило издание.

По информации полиции, за рулем микроавтобуса, в котором находилось семь человек, был украинец.

Из-за неподходящей скорости микроавтобус врезался в заднюю часть прицепа, которым, по предварительной информации, управлял водитель из России.

Водитель, который вызвал аварию, получил легкие телесные повреждения.

К спасательной операции привлекали вертолет, которым одного из пострадавших транспортировали в медицинское учреждение.

Напомним, 6 июля в Венгрии произошла авария с участием пассажирского автобуса, в котором находились дети из Украины.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмировалась 19 человек, в том числе 17 детей. По меньшей мере четверо из них получили серьезные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.

Для остальных 49 пассажиров было организовано временное размещение и предоставлен завтрак.

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