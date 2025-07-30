ДТП в Словении: пятеро погибших, из них четверо — гражданки Украины
В Словении произошло ДТП с участием микроавтобуса в 100 километрах к северу от Любляны. Погибли пятеро пассажиров, из которых четверо — гражданки Украины.
Об этом в среду, 30 июля, сообщил словенский портал Delo.si.
ДТП в Словении: погибли четверо украинок
Отмечается, что авария произошла около 10:30 утра на автостраде вблизи съезда Словенске Конице в направлении Любляны.
— Сначала полицейское управление Целье сообщило о четырех погибших и двух пострадавших, но позже Главное полицейское управление уточнило, что пятый человек, участвовавший в дорожно-транспортном происшествии, погиб. Все они являются иностранными гражданами, — сообщило издание.
По информации полиции, за рулем микроавтобуса, в котором находилось семь человек, был украинец.
Из-за неподходящей скорости микроавтобус врезался в заднюю часть прицепа, которым, по предварительной информации, управлял водитель из России.
Водитель, который вызвал аварию, получил легкие телесные повреждения.
К спасательной операции привлекали вертолет, которым одного из пострадавших транспортировали в медицинское учреждение.
Напомним, 6 июля в Венгрии произошла авария с участием пассажирского автобуса, в котором находились дети из Украины.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмировалась 19 человек, в том числе 17 детей. По меньшей мере четверо из них получили серьезные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.
Для остальных 49 пассажиров было организовано временное размещение и предоставлен завтрак.