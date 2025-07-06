ДТП в Венгрии: перевернулся автобус с украинскими детьми, 19 пострадавших

Пассажирский автобус в котором привозили детей попал в ДТП в Венгрии, в воскресенье, 6 июля.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии

ДТП произошло на автодороге между населенными пунктами Кунсентмартон и Тисафельдвар.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 19 человек, среди которых — 17 несовершеннолетних граждан Украины. По меньшей мере четверо детей получили тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

Сейчас смотрят

Для остальных 49 пассажиров, которые не получили повреждений, организовано временное размещение и обеспечен завтрак.

— Пострадавшие доставлены в больницы городов Солнок, Кечкемет и Сентеш. Остальные пассажиры сейчас находятся в Доме культуры города Кунсентмартон. В сотрудничестве с местными властями им обеспечено временное расположение и завтрак, – добавили в сообщении.

Посольство Украины в Венгрии постоянно контактирует с местными органами власти и медицинскими учреждениями, куда госпитализировали граждан.

Дело находится на особом контроле дипломатического учреждения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.