Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп прокомментировал прекращение поставок оружия Украине: Байден истощил страну
В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Столб огня и дыма: момент взрыва под Житомиром попал на видео
Было ли финансирование социальных выплат в июле: куда уже перечислены средства
Срочно
Срочно
Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

ДТП в Венгрии: перевернулся автобус с украинскими детьми, 19 пострадавших

ДТП в УГорщині
Фото: Getty Images

Пассажирский автобус в котором привозили детей попал в ДТП в Венгрии, в воскресенье, 6 июля.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии

ДТП произошло на автодороге между населенными пунктами Кунсентмартон и Тисафельдвар.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 19 человек, среди которых — 17 несовершеннолетних граждан Украины. По меньшей мере четверо детей получили тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

Сейчас смотрят

Для остальных 49 пассажиров, которые не получили повреждений, организовано временное размещение и обеспечен завтрак.

— Пострадавшие доставлены в больницы городов Солнок, Кечкемет и Сентеш. Остальные пассажиры сейчас находятся в Доме культуры города Кунсентмартон. В сотрудничестве с местными властями им обеспечено временное расположение и завтрак, – добавили в сообщении.

Посольство Украины в Венгрии постоянно контактирует с местными органами власти и медицинскими учреждениями, куда госпитализировали граждан.

Дело находится на особом контроле дипломатического учреждения.

Читайте также
ДТП в Румынии: автобус с 60 украинцами врезался в микроавтобус, есть жертва
поліція румунії

Связанные темы:

ДТПВенгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь