ДТП у Словенії: п’ятеро загиблих, з них четверо – громадянки України

У Словенії сталася ДТП за участю мікроавтобуса за 100 кілометрів на північ від Любляни. Загинуло п’ятеро пасажирів, з яких четверо – громадянки України.

Про це у середу, 30 липня, повідомив словенський портал Delo.si.

ДТП у Словенії: загинули четверо українок

Зазначається, що аварія сталася близько 10:30 ранку на автостраді поблизу з’їзду Словенске Коніце у напрямку Любляни.

Зараз дивляться

– Спочатку поліцейське управління Цельє повідомило про чотирьох загиблих та двох постраждалих, але пізніше Головне поліцейське управління уточнило, що п’ята особа, яка брала участь у дорожньо-транспортній пригоді, загинула. Усі вони є іноземними громадянами, – повідомило видання.

За інформацією поліції, за кермом мікроавтобуса, у якому перебувало семеро людей, був українець. Він отримав легкі тілесні ушкодження.

Через невідповідну швидкість мікроавтобус врізався в задню частину причепа, яким, за попередньою інформацією, керував водій з Росії.

До рятувальної операції залучали вертоліт, яким одного з постраждалих транспортували до медичного закладу.

Нагадаємо, 6 липня в Угорщині сталася аварія за участю пасажирського автобуса, в якому перебували діти з України.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалася 19 осіб, зокрема 17 дітей. Щонайменше четверо з них дістали серйозні травми. Усі постраждалі були госпіталізовані.

Для інших 49 пасажирів було організовано тимчасове розміщення та надано сніданок.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.