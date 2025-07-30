ДТП у Словенії: п’ятеро загиблих, з них четверо – громадянки України
У Словенії сталася ДТП за участю мікроавтобуса за 100 кілометрів на північ від Любляни. Загинуло п’ятеро пасажирів, з яких четверо – громадянки України.
Про це у середу, 30 липня, повідомив словенський портал Delo.si.
ДТП у Словенії: загинули четверо українок
Зазначається, що аварія сталася близько 10:30 ранку на автостраді поблизу з’їзду Словенске Коніце у напрямку Любляни.
– Спочатку поліцейське управління Цельє повідомило про чотирьох загиблих та двох постраждалих, але пізніше Головне поліцейське управління уточнило, що п’ята особа, яка брала участь у дорожньо-транспортній пригоді, загинула. Усі вони є іноземними громадянами, – повідомило видання.
За інформацією поліції, за кермом мікроавтобуса, у якому перебувало семеро людей, був українець. Він отримав легкі тілесні ушкодження.
Через невідповідну швидкість мікроавтобус врізався в задню частину причепа, яким, за попередньою інформацією, керував водій з Росії.
До рятувальної операції залучали вертоліт, яким одного з постраждалих транспортували до медичного закладу.
Нагадаємо, 6 липня в Угорщині сталася аварія за участю пасажирського автобуса, в якому перебували діти з України.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалася 19 осіб, зокрема 17 дітей. Щонайменше четверо з них дістали серйозні травми. Усі постраждалі були госпіталізовані.
Для інших 49 пасажирів було організовано тимчасове розміщення та надано сніданок.