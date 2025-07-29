Вибухи у Павлограді: місто перебуває під атакою БпЛА

Потужні вибухи у Павлограді Дніпропетровської області прогриміли у ніч на середу, 30 липня.

Вибухи у Павлограді 30 липня – які наслідки

Про те, що пролунали вибухи у Павлограді вночі, повідомили українські журналісти з місця події.

Спочатку Повітряні сили ЗСУ зафіксували ворожі безпілотники на сході Дніпропетровської області, які рухалися північно-західним курсом.

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Після цього українські військовослужбовці попередили про рух ударних дронів на Павлоград зі Сходу та Заходу.

Атаки Росії по Дніпропетровській області

Протягом дня, 29 липня, армія Росії атакувала Нікопольщину, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

За інформацією ОВА, російські війська поцілили по самому Нікополю, Покровській, Марганецькій і Мирівській громадах артилерією та FPV-дронами.

Внаслідок російських атак на Нікопольщину постраждали дві людини – це 50-річна жінка та 57-річний чоловік, які лікуватимуться амбулаторно.

У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки: пошкоджені п’ятиповерхівка, чотири приватні будинки, три господарські споруди, авто, магазин, газогін і лінія електропередач.

Крім цього, армія Росії вдарила безпілотниками по Синельниківщині – Покровській, Межівській, Маломихайлівській громадах, де спалахнули пожежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 253-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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