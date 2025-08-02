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Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Ночная атака на Украину: Силы обороны сбили 45 вражеских дронов, среди них — 8 реактивных

Ночная атака Украины 2 августа 2025 года: последствия атаки
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 2 августа (начиная с 18:00 1 августа) Россия совершила очередную воздушную атаку на Украину, применив 53 средства воздушного нападения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 2 августа: что известно

Противник атаковал с помощью 45 ударных БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов.

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Запуски осуществлялись из направлений Миллерово, Курск, Брянск (РФ), а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Кроме того, из Брянской области было запущено 8 реактивных беспилотников.

К отражению атаки были привлечены подразделения авиации, зенитных ракетных войск, сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы и системы беспилотной обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 уничтожено или подавлено 45 вражеских воздушных целей, среди которых:

  • 37 дронов типа Shahed и дронов-имитаторов,
  • 8 реактивных беспилотников.

Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано попадание 8 беспилотников в 5 разных локациях, а также падение обломков сбитых дронов в еще 2 населенных пунктах.

На местах продолжаются аварийно-спасательные работы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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