Ночная атака на Украину: Силы обороны сбили 45 вражеских дронов, среди них — 8 реактивных
В ночь на 2 августа (начиная с 18:00 1 августа) Россия совершила очередную воздушную атаку на Украину, применив 53 средства воздушного нападения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 2 августа: что известно
Противник атаковал с помощью 45 ударных БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов.
Запуски осуществлялись из направлений Миллерово, Курск, Брянск (РФ), а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Кроме того, из Брянской области было запущено 8 реактивных беспилотников.
К отражению атаки были привлечены подразделения авиации, зенитных ракетных войск, сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы и системы беспилотной обороны.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 уничтожено или подавлено 45 вражеских воздушных целей, среди которых:
- 37 дронов типа Shahed и дронов-имитаторов,
- 8 реактивных беспилотников.
Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано попадание 8 беспилотников в 5 разных локациях, а также падение обломков сбитых дронов в еще 2 населенных пунктах.
На местах продолжаются аварийно-спасательные работы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.