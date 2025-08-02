Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Что изменится для ВПЛ с 1 августа: выплаты, жилье и трудоустройство
Оборвать общение без объяснений: назвали самую жесткую форму психического насилия
Мы рекомендуем
Отсрочки в Резерв+, возвращение из СОЧ и Доступні ліки: что изменится с 1 августа
Марта Бондаренко, редактор ленты
5 мин.

Карта боевых действий на 2 августа 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. Враг сбросил 116 управляемых бомб, совершил 5859 обстрелов, из них 62 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3766 дронов-камикадзе.

Где идут бои в Украине 2 августа 2025 года — смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 2 августа 2025 года

Ситуация в Украине на 2 августа 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано восемь атак врага.

Сейчас смотрят

На Южно-Слобожанском направлении в районах Красного Первого и Каменки враг атаковал четыре раза.

На Купянском направлении зафиксировано 10 атак оккупантов у Голубовки, Загрызово, Лозовой и Кондрашовки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз вблизи населенных пунктов Карповка, Ямполовка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва.

На Северском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.

На Покровском направлении ВСУ остановили 66 атак в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Уют, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 наступательные действия агрессора в районах Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополь.

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили одну бесполезную атаку.

На Приднепровском направлении подразделения врага семь раз пытались атаковать.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.

Потери врага на 2 августа 2025 года

  • личного состава — около 1 055 210 (+1010) чел,
  • танков — 11 068 ед,
  • боевых бронированных машин — 23 069 (+1) ед,
  • артиллерийских систем — 30 982 (+38) ед,
  • РСЗО — 1452 (+1) ед,
  • средств ПВО — 1203 ед,
  • самолетов — 421 ед,
  • вертолетов — 340 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 49 196 (+139) ед,
  • крылатых ракет — 3551 ед,
  • кораблей/катеров — 28 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 57 024 (+130) ед,
  • специальной техники — 3935 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 256-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Потери армии РФ в июле: уничтожено три дивизии солдат и почти 1,2 тыс. артсистем
Знищена російська техніка

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФКарта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь