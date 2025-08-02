Карта боевых действий на 2 августа 2025 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. Враг сбросил 116 управляемых бомб, совершил 5859 обстрелов, из них 62 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3766 дронов-камикадзе.

Где идут бои в Украине 2 августа 2025 года — смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 2 августа 2025 года

Ситуация в Украине на 2 августа 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано восемь атак врага.

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На Южно-Слобожанском направлении в районах Красного Первого и Каменки враг атаковал четыре раза.

На Купянском направлении зафиксировано 10 атак оккупантов у Голубовки, Загрызово, Лозовой и Кондрашовки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз вблизи населенных пунктов Карповка, Ямполовка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва.

На Северском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.

На Покровском направлении ВСУ остановили 66 атак в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Уют, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 наступательные действия агрессора в районах Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополь.

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили одну бесполезную атаку.

На Приднепровском направлении подразделения врага семь раз пытались атаковать.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.

Потери врага на 2 августа 2025 года

личного состава — около 1 055 210 (+1010) чел,

танков — 11 068 ед,

боевых бронированных машин — 23 069 (+1) ед,

артиллерийских систем — 30 982 (+38) ед,

РСЗО — 1452 (+1) ед,

средств ПВО — 1203 ед,

самолетов — 421 ед,

вертолетов — 340 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 49 196 (+139) ед,

крылатых ракет — 3551 ед,

кораблей/катеров — 28 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 57 024 (+130) ед,

специальной техники — 3935 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 256-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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