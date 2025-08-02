Карта боевых действий на 2 августа 2025 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. Враг сбросил 116 управляемых бомб, совершил 5859 обстрелов, из них 62 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3766 дронов-камикадзе.
Где идут бои в Украине 2 августа 2025 года — смотрите на карте боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 2 августа 2025 года
Ситуация в Украине на 2 августа 2025 года
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано восемь атак врага.
На Южно-Слобожанском направлении в районах Красного Первого и Каменки враг атаковал четыре раза.
На Купянском направлении зафиксировано 10 атак оккупантов у Голубовки, Загрызово, Лозовой и Кондрашовки.
На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз вблизи населенных пунктов Карповка, Ямполовка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва.
На Северском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.
На Покровском направлении ВСУ остановили 66 атак в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Уют, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 наступательные действия агрессора в районах Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополь.
На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили одну бесполезную атаку.
На Приднепровском направлении подразделения врага семь раз пытались атаковать.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.
Потери врага на 2 августа 2025 года
- личного состава — около 1 055 210 (+1010) чел,
- танков — 11 068 ед,
- боевых бронированных машин — 23 069 (+1) ед,
- артиллерийских систем — 30 982 (+38) ед,
- РСЗО — 1452 (+1) ед,
- средств ПВО — 1203 ед,
- самолетов — 421 ед,
- вертолетов — 340 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 49 196 (+139) ед,
- крылатых ракет — 3551 ед,
- кораблей/катеров — 28 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 57 024 (+130) ед,
- специальной техники — 3935 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 256-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.