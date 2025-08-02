Нічна атака на Україну: Сили оборони збили 45 ворожих дронів, серед них – 8 реактивних

У ніч на 2 серпня (починаючи з 18:00 1 серпня) Росія здійснила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши 53 засоби повітряного нападу.

Про це повідомлять Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 2 серпня: що відомо

Противник атакував за допомогою 45 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів.

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Запуски здійснювались із напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ (РФ), а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Крім того, з Брянської області було запущено 8 реактивних безпілотників.

До відбиття атаки були залучені підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, сил радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи та системи безпілотної оборони.

За попередніми даними станом на 09:00 знищено або подавлено 45 ворожих повітряних цілей, серед яких:

37 Shahed-типу дронів та дронів-імітацій,

8 реактивних безпілотників.

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання 8 безпілотників у 5 різних локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у ще 2 населених пунктах.

На місцях тривають аварійно-рятувальні роботи, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

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