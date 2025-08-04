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Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Взрыв в Староконстантинове: россияне запустили Кинжал

кинджал Міг-31

Около 9 утра прогремел взрыв в Староконстантинове, что в Хмельницкой области.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, а впоследствии подтвердил руководитель ОВА.

Взрыв в Староконстантинове 4 августа: что известно

Так, в 08:55 Воздушные силы Украины зафиксировали взлет российского МиГ-31К. Через минуту военные сообщили о скоростной цели на Черниговщине в направлении Житомирской области.

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Затем Воздушные силы заявили, что россияне запустили баллистическую ракету Кинжал на Староконстантинов, что в Хмельницкой области.

Руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил, что россияне атаковали Хмельницкую область. Предварительно без травмированных или погибших.

Староконстантинов на карте

Город Староконстантинов находится в 50 км к северу от Хмельницкого.

Россия регулярно атакует Староконстантинов всеми возможными средствами поражения, от ударных дронов до Кинжалов.

Взрывы в Староконстантинове: что произошло сегодня 4 августа 2025 года Фото 1

Google Maps

Атаки на Старкон

Днем 5 июля прогремели взрывы в Староконстантинове. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе вражеской ракетной атаки. Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюнин заявил, что российская атака, к счастью, прошла без последствий — пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Стоит заметить, что Староконстантинов находится в центре внимания российских военных с начала полномасштабной войны, ведь там расположен военный аэродром Воздушных сил ВСУ. В Старконе базируется 7 бригада тактической авиации имени Петра Франко.

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