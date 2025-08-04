Взрыв в Староконстантинове: россияне запустили Кинжал
Около 9 утра прогремел взрыв в Староконстантинове, что в Хмельницкой области.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях, а впоследствии подтвердил руководитель ОВА.
Взрыв в Староконстантинове 4 августа: что известно
Так, в 08:55 Воздушные силы Украины зафиксировали взлет российского МиГ-31К. Через минуту военные сообщили о скоростной цели на Черниговщине в направлении Житомирской области.
Затем Воздушные силы заявили, что россияне запустили баллистическую ракету Кинжал на Староконстантинов, что в Хмельницкой области.
Руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил, что россияне атаковали Хмельницкую область. Предварительно без травмированных или погибших.
Староконстантинов на карте
Город Староконстантинов находится в 50 км к северу от Хмельницкого.
Россия регулярно атакует Староконстантинов всеми возможными средствами поражения, от ударных дронов до Кинжалов.
Атаки на Старкон
Днем 5 июля прогремели взрывы в Староконстантинове. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе вражеской ракетной атаки. Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюнин заявил, что российская атака, к счастью, прошла без последствий — пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Стоит заметить, что Староконстантинов находится в центре внимания российских военных с начала полномасштабной войны, ведь там расположен военный аэродром Воздушных сил ВСУ. В Старконе базируется 7 бригада тактической авиации имени Петра Франко.