Вибух у Старокостянтинові: росіяни запустили Кинджали

Близько 9-ї ранку пролунав вибух у Старокостянтинові, що на Хмельниччині.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах, а згодом підтвердив керівник ОВА.

Оновлено о 09:39

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Так, о 08:55 Повітряні сили України зафіксували зліт російського МіГ-31К. За хвилину військові повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині у напрямку Житомирської області.

Потім Повітряні сили заявили, що росіяни запустили балістичну ракету Кинджал на Старокостянтинів, що у Хмельницькій області.

Керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що росіяни атакували Хмельниччину. Попередньо без травмованих чи загиблих.

Старокостянтинів на карті

Місто Старокостянтинів знаходиться приблизно в 50 км на північ від Хмельницького.

Росія регулярно атакує Старокостянтинів усіма можливими засобами ураження, від ударних дронів до Кинджалів.

Атаки на Старкон

Вдень 5 липня пролунали вибухи в Старокостянтинові. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу ворожої ракетної атаки. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що російська атака, на щастя, минула без наслідків — постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

Варто зауважити, що Старокостянтинів перебуває в центрі уваги російських військових від початку повномасштабно війни, адже там розташований військовий аеродром Повітряних сил ЗСУ. У Старконі базується 7 бригада тактичної авіації імені Петра Франка.

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