Взрыв в Харькове: враг нанес удар баллистической ракетой по жилой застройке

Взрыв в Харькове прогремел примерно в 22:50 — враг применил баллистическое вооружение.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Взрыв в Харькове сегодня, 17 августа: что известно

По предварительной информации, враг нанес удар баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. В результате взрыва в Харькове есть пострадавшие.

По словам Олега Синегубова, главы Харьковской областной военной администрации, 13-летняя девочка, 21-летняя и 60-летняя женщины пострадали в результате ракетного удара по Харькову. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1271 сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

