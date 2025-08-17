Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вибух у Харкові: ворог вдарив балістикою по житловій забудові
Вибух у Харкові пролунав приблизно о 22:50 – ворога застосував балістичне озброєння.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Вибух у Харкові сьогодні, 17 серпня: що відомо
За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Внаслідок вибуху у Харкові є постраждалі.
За словами Олега Синєгубова, очільника Харківської обласної військової адміністрації, 13-річна дівчинка, 21-річна та 60-річна жінки постраждали внаслідок ракетного удару по Харкову. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1271-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
