Вибух у Харкові: ворог вдарив балістикою по житловій забудові

Вибух у Харкові пролунав приблизно о 22:50 – ворога застосував балістичне озброєння.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибух у Харкові сьогодні, 17 серпня: що відомо

За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Внаслідок вибуху у Харкові є постраждалі.

За словами Олега Синєгубова, очільника Харківської обласної військової адміністрації, 13-річна дівчинка, 21-річна та 60-річна жінки постраждали внаслідок ракетного удару по Харкову. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1271-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

