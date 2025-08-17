РФ нанесла удары ФАБами по селу в Запорожской области: погиб подросток, еще 6 человек ранены

Один ребенок погиб, двое детей и четверо взрослых получили ранения в результате вражеского авиаудара по селу Новояковлевка Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Авиаудар по селу Новояковлевка

По словам главы ОВА, россияне дважды атаковали село Новояковлевка Запорожского района, предварительно фугасными авиационными бомбами (ФАБ).

В результате авиационного удара погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители — 40-летний отец и 36-летняя мать получили ранения.

Также пострадали и двое мужчин — 41 и 51 года. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным спасателей ГСЧС, оккупанты атаковали село Новояковлевка в 18:15. В результате удара загорелись хозяйственные постройки и трактор — площадь пожара составила 100 кв. м. Взрывная волна разрушила жилой дом и повредила соседние дома.

На месте работают все экстренные службы. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, что 10 августа россияне нанесли авиационный удар по Запорожью, а именно по центральному автовокзалу. Враг запустил две управляемые авиационные бомбы.

В результате взрывов было разрушено здание автовокзала, однако перрон уцелел.

Кроме того, в результате удара повреждена университетская клиника Запорожского государственного медуниверситета, в частности пищеблок и отделение, где проходили лечение пациенты.

По состоянию на 11 августа, количество пострадавших от удара по автовокзалу Запорожья 10 августа уже возросло до 22.

Источник : ГСЧС

