Взрывы в Сумах: город атаковали российские дроны
Взрывы в Сумах прогремели в ночь на 26 августа на фоне атаки российских дронов.
Военные предупреждали о фиксации ударных беспилотников в области.
Об этом сообщают Telegram-каналы Суспільне Суми и Воздушных сил ВСУ.
Взрывы в Сумах 26 августа: что известно
Первый взрыв в Сумах был слышен примерно в 03:27.
После этого прогремело еще несколько взрывов.
— Работает ПВО, находитесь в укрытиях, — писали в местных СМИ о взрывах в Сумах.
В то же время военные сообщили, что в Сумской области зафиксированы ударные беспилотники россиян курсом на запад города.
Официальной информации о последствиях ночной атаки пока нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 280-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.