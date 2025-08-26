Взрывы в Сумах: город атаковали российские дроны

Взрывы в Сумах прогремели в ночь на 26 августа на фоне атаки российских дронов.

Военные предупреждали о фиксации ударных беспилотников в области.

Об этом сообщают Telegram-каналы Суспільне Суми и Воздушных сил ВСУ.

Взрывы в Сумах 26 августа: что известно

Первый взрыв в Сумах был слышен примерно в 03:27.

После этого прогремело еще несколько взрывов.

— Работает ПВО, находитесь в укрытиях, — писали в местных СМИ о взрывах в Сумах.

В то же время военные сообщили, что в Сумской области зафиксированы ударные беспилотники россиян курсом на запад города.

Официальной информации о последствиях ночной атаки пока нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 280-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

