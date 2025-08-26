Вибухи в Сумах: спалахнула пожежа, пошкоджено будинки

Вибухи в Сумах прогриміли в ніч проти 26 серпня на тлі атаки російських дронів.

Військові попереджали про фіксацію ударних безпілотників в області.

Про це повідомляє Telegram-канали Суспільне Суми та Повітряні сили ЗСУ та очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Зараз дивляться

Вибухи в Сумах 26 серпня: що відомо

Перший вибух в Сумах було чути приблизно о 03:27.

Після цього пролунало ще кілька вибухів.

— Працює ППО, перебувайте в укриттях, – писали у місцевих ЗМІ про вибухи в Сумах.

Водночас військові поінформували, що в Сумській області зафіксовано ударні безпілотники росіян курсом на захід міста.

Очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко підтвердив два влучання унаслідок вибуху в Сумах: одне – у Ковпаківському районі міста, інше – у Зарічному.

Внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення. також зайнялися нежитлові забудови.

За словами глави області Олега Григорова, ворог атакував безпілотниками низку громад у Сумській області.

У Шосткинській громаді після 01:00 внаслідок атаки БпЛА частина споживачів залишилася без світла, також зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Після 03:00 росіяни здійснили масовану атаку дронами по Сумській та Бездрицькій громадах.

Внаслідок влучань спалахнула пожежа, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.

До медиків звернулися дві мешканки села у Бездрицькій громаді – 51-річну жінку госпіталізували, 63-річній постраждалій допомогу надали на місці.

У Путивльській громаді внаслідок удару дронів пошкоджені нежитлові приміщення та техніка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 280-та доба.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.