Сегодня, 15 ноября, в Хмельницком из вольера частного центра реабилитации диких животных, при неустановленных пока обстоятельствах, выбежали две львицы возрастом около двух лет.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Побег двух львиц из реабилитационного центра: что известно

В результате побега львиц на территории учреждения погибли несколько животных, которые находились в соседних вольерах.

Сейчас смотрят

Под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (часть 1 статьи 299 УК Украины).

Следователи осуществляют комплекс действий для выяснения причин и механизма побега, установления лиц, причастных к инциденту, и оценки действий руководства центра.

Одно из животных уже удалось поймать, в настоящее время продолжаются активные поиски второй львицы.

Фото: Хмельницкая областная прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.