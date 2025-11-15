В Хмельницком из центра реабилитации сбежали две львицы: что известно
Сегодня, 15 ноября, в Хмельницком из вольера частного центра реабилитации диких животных, при неустановленных пока обстоятельствах, выбежали две львицы возрастом около двух лет.
Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.
Побег двух львиц из реабилитационного центра: что известно
В результате побега львиц на территории учреждения погибли несколько животных, которые находились в соседних вольерах.
Под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (часть 1 статьи 299 УК Украины).
Следователи осуществляют комплекс действий для выяснения причин и механизма побега, установления лиц, причастных к инциденту, и оценки действий руководства центра.
Одно из животных уже удалось поймать, в настоящее время продолжаются активные поиски второй львицы.
Фото: Хмельницкая областная прокуратура