Сьогодні, 15 листопада, у Хмельницькому з вольєру приватного центру реабілітації диких тварин, за невстановлених наразі обставин, вибігли дві левиці віком близько двох років.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

Втеча двох левиць з реабілітаційного центру: що відомо

Внаслідок втечі левиць на території закладу загинули кілька тварин, які перебували у суміжних вольєрах.

За словами директора центру Сергія Пальохіна, левиці мають клички Сімба і Сіма.

— Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра, я виявив це зранку. Зараз тут експерти працюють. Унаслідок цього вибігло два леви. Одного я з хлопцем-волонтером завів у будиночок, закрив там. Чекаємо транквілізатор, щоб приспати й завести у вольєр, – розповів Пальохін Суспільному.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами (частина 1 статті 299 КК України).

Слідчі здійснюють комплекс дій для з’ясування причин і механізму втечі, встановлення осіб, причетних до інциденту, та оцінки дій керівництва центру.

Одну з тварин вже вдалося виловити, наразі тривають активні пошуки другої левиці.

— Зараз всі, хто може до лева цього спокійно підійти, “обійняти”, залучені на пошуки. Це не іграшки тварину таку випустити, – додав директор центру.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

