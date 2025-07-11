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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Конюшня в Одессе пострадала от атаки дронов: есть погибшие и раненые животные

стайня одеса
Фото: Факти ICTV

Конюшня в Одессе пострадала в результате атаки беспилотников утром 11 июля.

Атака Одессы сегодня: разрушена конюшня

Как сообщают в местных пабликах, среди животных есть погибшие и раненые.

На кадрах видно, как окровавленных лошадей выводят из разбитого здания конюшни.

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Сейчас на месте попадания вражеского беспилотника по конюшне неравнодушные разбирают завалы и оказывают помощь животным, которые выжили.

Взрывы в Одессе сегодня прогремели около 10 часов утра. Россияне атаковали город ударными беспилотниками.

Сейчас на местах попаданий и падения обломков работают экстренные службы. Последствия атаки дронов уточняются.

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