В ночь на 1 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщили начальник Одесской МВА Сергей Лысак и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одессу 1 июня: что известно

В результате попадания вражеского беспилотника в девятиэтажный жилой дом частично разрушены квартиры, фасад и балконы с 1 по 4 этаж. Повреждено остекление, а также припаркованные рядом автомобили.

На этой локации пострадали два человека.

По словам Лысака, пожар на месте удара удалось локализовать. Кроме того, произошло возгорание нежилого двухэтажного здания.

Также из-за атаки повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура.

По предварительным данным, выбито 82 окна, 72 из которых уже закрыты.

Еще три человека пострадали в результате попадания БпЛА по жилым домам и разрушения квартир с последующим возгоранием.

Также зафиксировано попадание в складские помещения, ангар с пшеницей, недействующее административное здание. Один человек пострадал.

По состоянию на сейчас известно о шести пострадавших в результате атаки на Одессу 1 июня. Двое госпитализированы, двум оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался.

Сейчас на местах работают все соответствующие службы, благотворительные организации и развернуты оперативные штабы.

Продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки на Одессу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 559-е сутки.

Фото: Одесская ГВА

