За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 229 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедший день противник нанес 58 авиационных ударов, сбросив 174 управляемые авиабомбы.

Кроме того, для поражения наших позиций и мирных населенных пунктов захватчики привлекли 4 452 дрона-камикадзе и осуществили 2 213 обстрелов.

Карта боевых действий в Украине на 1 июня 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 559-е сутки.

