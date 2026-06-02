В Харькове ночью прогремела серия взрывов, когда российские войска атаковали город. Известно о 10 пострадавших, повреждения зафиксировали в четырех районах города.

Об этом сообщают городской глава Харькова Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 2 июня 2026: какие последствия

По информации Терехова, этой ночью российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар, атаковав город 15 ударными беспилотниками и двумя ракетами.

Попадание зафиксировали в четырех районах Харькова – Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Как отметил Терехов, больше всего ударов пришлось на Основянский район. Там повреждены частные дома, административные постройки, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

В то же время в Слободском районе поврежден многоквартирный жилой дом, автомобили и сеть уличного освещения.

В Немышлянском районе в результате удара повреждено офисное здание, вспыхнул пожар.

В Киевском районе Харькова зафиксировали попадания по территории промышленных предприятий, рассказал Терехов.

По состоянию на утро, известно о 10 пострадавших, среди них – один ребенок.

Игорь Терехов поблагодарил спасателей, медиков, коммунальщиков, правоохранителей и всех служб, которые с первых минут работают на местах ударов в Харькове.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1560-е сутки.

