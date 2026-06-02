Взрывы в Днепре: уже 33 пострадавших и шесть погибших в результате атаки РФ
В Днепре уже погибли шестеро людей и пострадали еще 33 человек в результате ночной российской атаки.
Обновлено в 07:46. Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и ГСЧС Украины.
Взрывы в Днепре 2 июня 2026: какие последствия
По информации ОВА, растет количество пострадавших из-за атаки российских войск на Днепр.
Как отметил Ганжа, погибли шесть человек, среди которых есть спасатель, еще 33 людей – ранены. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В ОВА рассказали, что 24 человека, среди которых 16-летний парень и 13-летняя девочка, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Другие пострадавшие будут лечиться дома.
В Днепре частично разрушены многоквартирные дома, повреждено предприятие, пожарная часть и гаражи, а также уничтожены автомобили.
Как уточнили в ОВА, частично разрушены двухэтажки и несколько квартир в четырехэтажном доме.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1560-е сутки.
Фото: Днепропетровская ОВА