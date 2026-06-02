В Днепре уже погибли шестеро людей и пострадали еще 33 человек в результате ночной российской атаки.

Обновлено в 07:46. Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и ГСЧС Украины.

Взрывы в Днепре 2 июня 2026: какие последствия

По информации ОВА, растет количество пострадавших из-за атаки российских войск на Днепр.

Сейчас смотрят

Как отметил Ганжа, погибли шесть человек, среди которых есть спасатель, еще 33 людей – ранены. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В ОВА рассказали, что 24 человека, среди которых 16-летний парень и 13-летняя девочка, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Другие пострадавшие будут лечиться дома.

В Днепре частично разрушены многоквартирные дома, повреждено предприятие, пожарная часть и гаражи, а также уничтожены автомобили.

Как уточнили в ОВА, частично разрушены двухэтажки и несколько квартир в четырехэтажном доме.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1560-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.