У Харкові вночі прогриміла серія вибухів, коли російські війська атакували місто. Відомо про 10 постраждалих, пошкодження зафіксували у чотирьох районах міста.

Про це повідомляють міський глава Харкова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові 2 червня 2026: які наслідки

За інформацією Терехова, цієї ночі російські війська завдали по Харкову комбінованого удару, атакувавши місто 15 ударними безпілотниками та двома ракетами.

Влучання зафіксували у чотирьох районах Харкова – Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Як зазначив Терехов, найбільше ударів припало на Основ’янський район. Там пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

Водночас у Слобідському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та мережу вуличного освітлення.

У Немишлянському районі внаслідок удару пошкоджена офісна будівля, спалахнула пожежа.

У Київському районі Харкова зафіксували влучання по території промислових підприємств, розповів Терехов.

Станом на ранок, відомо про 10 постраждалих, серед них – одна дитина.

Ігор Терехов подякував рятувальникам, медикам, комунальникам, правоохоронцям та всім службам, які з перших хвилин працюють на місцях ударів у Харкові.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1560-ту добу.

