Днем 28 июня Россия совершила атаку на АЗС в Харькове, применив ударный беспилотник.

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов.

Атака на АЗС в Харькове 28 июня: что известно

По сообщению представителей власти, враг ударил ударным беспилотником типа Shahed по Шевченковскому району Харькова.

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По предварительной информации, вражеский БпЛА попал по территории автозаправочной станции.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что сначала информации о пострадавших не поступало, однако позже стало известно об одном травмированном человеке.

По словам Терехова, повреждений жилой застройки пока не зафиксировано.

На месте удара работают спасатели и бригады экстренной медицинской помощи. Информация о последствиях атаки на АЗС в Харькове 28 июня уточняется.

Напомним, что взрывы в Харькове 28 июня раздавались и ночью, и утром.

Ночью россияне ударили ракетами по Основянскому району города, а утром вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Киевском районе города.

59-летняя женщина тогда получила острую реакцию на стресс.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июня российские войска атаковали Днепропетровскую область, в результате чего под ударами оказались сразу три автозаправочные станции.

По данным начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, одна АЗС загорелась в Подгородненской громаде Днепровского района, еще две — в Губынинской громаде Самаровского района.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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