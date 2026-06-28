Удень 28 червня Росія здійснила атаку на АЗС у Харкові, застосувавши ударний безпілотник.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

Атака на АЗС у Харкові 28 червня: що відомо

За повідомленням представників влади, ворог вдарив ударним безпілотником типу Shahed по Шевченківському району Харкова.

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За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив по території автозаправної станції.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що спочатку інформації про постраждалих не надходило, однак пізніше стало відомо про одну травмовану людину.

За словами Терехова, пошкоджень житлової забудови наразі не зафіксовано.

На місці удару працюють рятувальники та бригади екстреної медичної допомоги. Інформація про наслідки атаки на АЗС у Харкові 28 червня уточнюється.

Нагадаємо, що вибухи в Харкові 28 червня лунали також і вночі, і вранці.

Уночі росіяни вдарили ракетами по Основ’янському району міста, а вранці ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі міста.

59-річна жінка тоді дістала гостру реакція на стрес.

Раніше повідомлялося, що вночі проти 28 червня російські війська атакували Дніпропетровську область, унаслідок чого під ударами опинилися одразу три автозаправні станції.

За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, одна АЗС загорілася в Підгородненській громаді Дніпровського району, ще дві — у Губиниській громаді Самарівського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 586-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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