В результате атаки на Сумскую общину пострадали как минимум семь мирных жителей.

О последствиях российской атаки сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Сумскую общину 27 июля: что известно

По предварительным данным, российские войска нанесли семь ударов корректируемыми авиабомбами (КАБами) по территории Сумской общины.

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В результате атаки повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт.

По данным Нацполиции, пострадали 15-летняя девушка, 39-летний мужчина, 58 и 70-летняя женщины.

Кроме того, в результате попадания вражеского дрона в автомобиль пострадали 46-летняя женщина и 48-летний мужчина. Из-за удара БпЛА ранения получила также 34-летняя женщина.

Под ударом этой ночью находились и другие населенные пункты Сумской области.

В частности, в Шосткинской общине в результате удара вражеского беспилотника травмирован 45-летний мужчина.

В Середино-Будской общине после удара БпЛА ранен 58-летний мужчина.

Медики оказали им необходимую помощь. По предварительным данным, тяжелораненых среди пострадавших нет.

Сейчас продолжается обследование территории. Окончательные данные о последствиях атаки на Сумскую общину 27 июля уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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