РФ сбросила 7 КАБов на Сумскую общину, среди раненых — ребенок
В результате атаки на Сумскую общину пострадали как минимум семь мирных жителей.
О последствиях российской атаки сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Атака на Сумскую общину 27 июля: что известно
По предварительным данным, российские войска нанесли семь ударов корректируемыми авиабомбами (КАБами) по территории Сумской общины.
В результате атаки повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт.
По данным Нацполиции, пострадали 15-летняя девушка, 39-летний мужчина, 58 и 70-летняя женщины.
Кроме того, в результате попадания вражеского дрона в автомобиль пострадали 46-летняя женщина и 48-летний мужчина. Из-за удара БпЛА ранения получила также 34-летняя женщина.
Под ударом этой ночью находились и другие населенные пункты Сумской области.
В частности, в Шосткинской общине в результате удара вражеского беспилотника травмирован 45-летний мужчина.
В Середино-Будской общине после удара БпЛА ранен 58-летний мужчина.
Медики оказали им необходимую помощь. По предварительным данным, тяжелораненых среди пострадавших нет.
Сейчас продолжается обследование территории. Окончательные данные о последствиях атаки на Сумскую общину 27 июля уточняются.
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